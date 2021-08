【米国市況】株が続伸、コロナワクチン正式承認で景気回復に期待

23日の米株式相場は続伸。ファイザーとビオンテックが共同開発した新型コロナウイルスワクチンを米当局が 正式承認したことから、ワクチン接種が勢いを増すとの期待が広がった。

米国株は主要指数がそろって続伸-ナスダック最高値

米国債は小動き、10年債利回り1.25%

ドル下落、対円では109円台後半-資源国通貨が堅調

NY原油は反発、9カ月ぶり大幅上昇-株・商品高が追い風

NY金は上昇、テーパリング開始先送りの観測

S&P500種株価指数は3営業日続伸。ナスダック総合指数とナスダック100指数は最高値を更新した。デルタ変異株の感染急増で世界的な景気回復の勢いが脅かされる中、今回のワクチン正式承認を受けて、接種を義務付ける動きがさらに広がる可能性がある。米経済指標では7月の 中古住宅販売件数が市場予想を上回った一方、8月のIHSマークイット 総合購買担当者指数(PMI)は8カ月ぶりの低水準となった。

S&P500種は前週末比0.9%高の4479.53。ダウ工業株30種平均は215.63ドル(0.6%)上げて35335.71ドル。ナスダック総合指数は1.6%上昇。

米国債相場は小幅まちまち。ニューヨーク時間午後4時53分現在、10年債利回りは前営業日比ほぼ変わらずの1.25%。

Eトレード・ファイナンシャルのトレーディング担当マネジングディレクター、クリス・ラーキン氏は「先週の月曜日に最高値を更新したが、今週もまた上昇して始まっているというのは注目に値する」と指摘。「先週の上昇では、米金融当局による資産購入プログラム縮小の意思確認を受けた下落分を埋めることはできなかった。投資家はジャクソンホール会合(カンザスシティー連銀主催の年次シンポジウム)でのパウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長の講演で、テーパリングに関する一段のガイダンスを得ようとしており、米金融当局に引き続き注目が集まる」と述べた。

S&P500種株価指数 出所:ブルームバーグ

外国為替市場ではドルが下落し、主要10通貨で値下がり率トップとなった。株式相場の上昇を背景に、ドル指数は約1週間ぶりに下げた。一方、金や原油相場の上昇を追い風に、資源国通貨は堅調だった。市場の関心は26日から始まるジャクソンホール会合に向けられている。

ニューヨーク時間午後4時54分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は、0.5%低下。ドルは対円で0.1%安の1ドル=109円69銭。ユーロは対ドルで0.4%高の1ユーロ=1.1745ドル。

ニューヨーク原油先物相場は急反発し、昨年11月初旬以来の大幅高となった。株式や他の商品相場が広く持ち直した流れに支えられた。原油は先週末まで7営業日続落し、2019年以降で最長の連続安となっていた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物10月限は、前営業日比3.50ドル(5.6%)高の1バレル=65.64ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント10月限は3.57ドル高の68.75ドル。

ニューヨーク金先物相場は続伸。米金融当局が資産購入プログラムの縮小開始を遅らせる 可能性があるとの観測を背景に、ドルが下落したことから、金買いが優勢になった。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は、前営業日比1.3%高の1オンス=1806.30ドルで終了。

