バイデン氏、アフガン協力者の国外退避に「全力尽くす」と強調

バイデン米大統領は20日、タリバンが制圧後のアフガニスタンから米国人および米国を支援していた協力者を退避させることに強くコミットしていると述べた。

ホワイトハウスでの演説でバイデン氏は、米国は「アフガニスタンでの協力者やパートナー、そして米国と関係があるという理由で標的にされる恐れのあるアフガン人に安全な退避を提供するために全力を尽くす」と言明。アフガンからの国外退避ミッションは危険であり、かつ困難な状況下で行われているとし、米国はカブール空港までの安全な移動を確保するため、タリバンと常に連絡を取り合っていると語った。

演説後には記者団に対し、米国人のアフガン退避に「必要な資源を全て」動員すると述べ、アフガンからの亡命希望者に対しても同じことを約束していることを確認した。

バイデン氏は「われわれはタリバンに対し、空港での米軍部隊に対する攻撃や活動への妨害があれば、迅速かつ強力な対応を取ることを明確にした」とも述べた。

原題:Biden Commits to Rescuing Afghan Allies Along With U.S. Citizens, Biden Says U.S. Is Committed to Evacuating Afghan Refugee(抜粋)