【米国市況】Ｓ＆Ｐ500が小反発、オプション最終取引控え乱高下

19日の米株式市場では、Ｓ＆Ｐ500種株価指数とナスダック総合指数が小幅反発。オプションの最終取引を20日に控え、日中は値動きの荒い展開だった。

米国株はＳ＆Ｐ500とナスダックが小反発－ダウ３日続落

米国債は長期債が上昇、10年債利回り1.24％に低下

ドルはほぼ全面高、対円では109円台後半

ＮＹ原油、５月以来の安値－６日続落は１年半ぶり

ＮＹ金先物は小幅続落、テーパリング開始時期が焦点

米金融緩和策の縮小や新型コロナウイルスの感染拡大、世界的なサプライチェーンを巡る懸念が相場の下押し要因だった。シカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー指数（ＶＩＸ）は、週間ベースで１月以来の大幅上昇となる見通しだ。

元メリルリンチのトレーダーで、ニュースレター「ザ・セブンズ・リポート」を創業したトム・エッセイ氏は、「今週のオプション最終取引がボラティリティーを増幅させている可能性が高い」と指摘。「今の市場は相変わらず悠長に構えており、『乱気流』の影響を受けやすい」と述べた。

Ｓ＆Ｐ500種は前日比0.1％高の4405.80。ダウ工業株30種平均は66.57ドル（0.2％）下げて34894.12ドル。ナスダック総合指数は0.1％上昇。

米国債相場は高安まちまち。コロナ感染拡大を受けた成長懸念で、長期債は上昇した後に上げ幅を縮小した。ニューヨーク時間午後４時54分現在、10年債利回りは２ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下の1.24％。

ＶＩＸ指数 出所：ブルームバーグ

外国為替市場ではドルが主要10通貨に対してほぼ全面高となり、ドル指数は昨年11月以来の高値を付けた。新型コロナのデルタ変異株が世界の景気回復に及ぼす影響や、米金融当局がタカ派に傾斜している兆候が意識された。主要10通貨ではノルウェー・クローネの下げが目立った。原油安などが重し。

ニューヨーク時間午後４時55分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.5％上昇。ドルは対円では前日比ほぼ変わらずの１ドル＝109円78銭。ユーロは対ドルで0.3％安の１ユーロ＝1.1678ドル。

ニューヨーク原油先物相場は６営業日続落し、５月以来の安値。前日に公表された米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨が、数カ月以内のテーパリング（資産購入の段階的縮小）開始を示唆したと受け止められた。広範な商品（コモディティー）売りが出たほか、デルタ変異株の感染拡大を受けた航空旅行需要の後退や、ドル上昇も原油価格の重しとなった。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物９月限は、前日比1.77ドル（2.7％）安の１バレル＝63.69ドルで終了。ロンドンＩＣＥの北海ブレント10月限は1.78ドル安の66.45ドル。

ニューヨーク金先物相場は小幅続落。米金融当局によるテーパリング開始の時期に注目が集まっている。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物12月限は、前日比0.1％未満安い１オンス＝1783.10ドルで終了。

原題： Stocks in Choppy Trading Ahead of Big Options Day: Markets Wrap（抜粋）

Treasuries End Mixed; December Eurodollar Contract Sold in Size（抜粋）

Dollar Hits 9-Month High on Fed Path, Covid Fears: Inside G-10（抜粋）

Oil Posts Longest Losing Streak in 18 Months After Fed Report（抜粋）

Gold Steadies as Investors Weigh Taper Prospects, Market Rout（抜粋）