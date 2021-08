欧州バンカーのボーナス、ＥＳＧ目標の実績と連動へ－報酬指針で明示

欧州のバンカーは近いうちにESG(環境・社会・企業統治)目標達成に向けた貢献について説明を求められ、それができなければ賃金パッケージが少なくなる恐れが出てきた。

欧州の主要20行のほとんどが、サステナビリティー(持続可能性)基準の達成実績に行員の報酬を連動させるモデルに取り組んでいるか、既に導入したことが、ブルームバーグの調査で分かった。ESGが金融の在り方を変えつつある最新の兆候といえる。

欧州の金融規制・監督当局はESGリスクを報酬ガイドラインに明確に盛り込み、変更が年内に発効する見通しだ。

ドイツの金融機関に報酬に関する助言を行うウィリス・タワーズワトソンのニコル・フィッシャー氏は、金融業界が「ESGを報酬にしっかりと連動させる過渡期にある」との認識を示した。

イタリアの銀行 ウニクレディトでは、経営陣と上級管理職の報酬スコアカードの10%が同行のESG評価と、顧客および行員の満足度によって決まる。今年に入りサステナビリティー基準の適用対象を投資銀行バンカーなど重要なリスクテークを行う職種にも拡大。環境への影響を減らし、さらなるESG関連商品・サービスを開発する能力が、ボーナス原資の規模に反映されるという。

原題:Banker Bonuses Tied to ESG Metrics Are on the Rise in Europe