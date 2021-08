ロビンフッド株下落、仮想通貨取引による収入増続かない可能性を警告

手数料ゼロの株式取引アプリを運営する ロビンフッド・マーケッツは18日、4-6月(第2四半期)の収入は暗号資産(仮想通貨)取引の活況を追い風に急増したが、こうした流れは続かない可能性があると警告した。

新規株式公開(IPO)後で初となる決算発表で、4-6月収入は5億6500万ドル(約620億円)と、2倍余りに増えたが、かなりの部分はドージコインを中心とする仮想通貨の取引が寄与したと同社は説明した。

ロビンフッドの株価は時間外取引で一時8.2%安の45.70ドル。通常取引終値は49.80ドルで、7月29日のIPOからの上昇率は31%に達していた。

同社は発表文で7-9月(第3四半期)について、「季節的な逆風と業界全体の取引活動縮小が収入減少や新規口座の大幅な減少につながると予想している」と説明した。

4-6月は仮想通貨関連の収入が2億3300万ドルと、前年同期から4560%増加。株式とオプションの取引を合わせた収入を上回るとともに、絶え間ない個人投資家の志向の変化が同社の収入にいかに重要な役割を果たしているかを浮き彫りにした。ドージコインは仮想通貨関連の収入の62%を占めた。ドージコインはもともとジョークから始まり、ネット上で流行した柴犬をモチーフにしている。

4-6月の損益は5億200万ドルの赤字。暫定決算での赤字幅は4億8700万ー5億3700万ドルだった。前年同期は新型コロナウイルスによる相場低迷後に個人投資家が株取引に殺到したこともあり、5800万ドルの黒字だった。

ロビンフッドの口座数は6月末時点で2250万。前年同期は約980万だった。

