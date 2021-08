中国人民元の決済シェア低下、７月は2.19％－国際銀行間通信協会

中国人民元の決済通貨としての世界シェアが低下した。6月は2.46%だったが、7月は2.19%にとどまった。国際銀行間通信協会(SWIFT)が発表した。

人民元の決済シェアは世界5位で、前年同月と変わらず

米ドルのシェアは39.38%と、前月比で低下

ユーロは38.43%に上昇、円も2.74%に拡大

人民元のグローバル化に影響あるか、中国当局の締め付け強化

7月 6月 5月 4月 3月 7月 7月 7月 2021 2021 2021 2021 2021 2020 2019 2018 決済シェア 米ドル 39.38% 40.64% 38.35% 39.77% 39.43% 38.77% 40.01% 38.99% ユーロ 38.43% 37.92% 39.03% 36.32% 35.77% 36.46% 33.93% 34.71% 英ポンド 5.99% 5.59% 5.78% 6.00% 6.30% 7.00% 6.98% 7.35% 日本円 2.74% 2.66% 3.02% 3.45% 3.49% 3.46% 3.63% 3.44% スイス・フラン 0.63% 0.58% 0.66% 0.73% 0.71% 0.72% 0.84% 1.34% カナダ・ドル 1.65% 1.61% 1.81% 2.21% 1.98% 1.68% 1.82% 1.69% 人民元 2.19% 2.46% 1.90% 1.95% 2.49% 1.86% 1.81% 2.04% オーストラリア・ドル 1.33% 1.10% 1.31% 1.22% 1.42% 1.40% 1.62% 1.48% 香港ドル 1.25% 1.27% 1.21% 1.24% 1.26% 1.51% 1.50% 1.54% スウェーデン・クローナ 0.66% 0.65% 0.81% 0.83% 0.79% 0.67% 0.82% 0.78% タイ・バーツ 0.75% 0.73% 0.81% 0.83% 0.92% 0.96% 0.94% 0.85%

原題:Global Payments Made in Yuan Fell to 2.19% in July: Details(抜粋)