【欧州市況】株は小幅高、コロナやアフガン情勢で上昇ペース戻らず

18日の欧州株は小幅高。先週は最高値を連日更新していたが、今週初めに反落した後は勢いを取り戻せずにいる。新型コロナウイルス変異株への不安や、イスラム主義勢力タリバンのアフガニスタン支配による地政学的な懸念が株価の上昇を抑制している。

ストックス欧州600指数は0.1%高。公益事業やヘルスケアといったディフェンシブ銘柄に買いが集まった。衣料品メーカーや自動車などのシクリカル銘柄は下落。重複上場を終了する計画を 発表したBHPグループが値下がりし、鉱業株は下落した。

中国が所得の規制や再分配など「共同富裕」の実現に向けた概要を示し、国内の富裕層に警告を発したとの 報道を嫌気し、高級品銘柄も下げた。

欧州債市場では、米連邦公開市場委員会(FOMC)会合の議事要旨公表を控え、米国債とドイツ債の10年債利回り差が拡大。2.5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)拡大し、176bpとなった。

この日のドイツ債は4日連続の小幅高となった。イタリア債は4日ぶりに上昇、同国株は3日ぶりに上昇した。

英国債はほぼ変わらず。政府統計局(ONS)が発表した消費者物価指数(CPI)が市場予想を下回ったことに反応し、一時上昇する場面もあった。

主要国債の利回り ドイツ10年債利回りは1bp低下してマイナス0.48% イタリア10年債利回りは2bp低下して0.55% フランス10年債利回りは1bp下げてマイナス0.13% 英10年債利回りはほぼ変わらず0.57%

原題: European Stocks Hover Below Record as Virus, Afghanistan Weigh(抜粋)、UST-Bund Spread Widens by the Most in 9 Days; End-of-Day Curves(抜粋)