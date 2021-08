中国華融が増資、中信集団などに新株発行へ－昨年決算は最大の赤字

中国国有の不良債権受け皿会社、 中国華融資産管理は18日、中国中信集団が主導する企業連合向けに新株を発行することを明らかにした。4カ月遅れで発表した華融の昨年の決算は過去最大の赤字だった。

同社が香港証券取引所に提出した届け出によれば、中信集団など投資家コンソーシアムは華融の新株取得を通じ、信用不安が続く同社の資本を増強する。

これとは別に発表された2020年暫定決算によれば、1029億元(約1兆7400億円)の損失だった。同社は今月28日に取締役会を開き、昨年と今年上期の決算を承認する。

華融が当初の決算発表期限に間に合わなかったことから、同社の財務状況や不透明な政府支援を巡り懸念が広がっていた。

ブルームバーグはこれより先、関係者の情報を基に華融の増資を報じていた。華融によれば、債務を再編する計画はない。

原題:China Huarong to Bring in State Investors After Record 2020 Loss、China Huarong to Approve 2020, 1H 2021 Results on Aug. 28(抜粋)