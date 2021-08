7月の米住宅着工件数は年率換算153万4000戸に減少。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は160万戸だった。前月は165万戸(速報値164万3000戸)に上方修正された。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:

U.S. Housing Starts Decline More Than Forecast, Permits Rise(抜粋)

U.S. July Housing Starts Fell to 1,534k Annualized, Below Est.(抜粋)