ボストン連銀総裁、今秋テーパリング開始の来月発表支持へ－ＦＴ

米ボストン連銀のローゼングレン総裁は英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)に対し、資産購入のテーパリング(段階的縮小)を秋に開始することについて米金融当局が来月発表するのを支持すると述べた。最終的に2022年半ばまでに購入を終了することにも賛同するという。

FTによると同総裁は、緊急債券購入プログラムは供給の制約が重しとなっている経済に適さないと指摘。債務増大とインフレ圧力を回避するため、景気刺激策の迅速な終了を呼び掛けた。

原材料と労働力が不足している現状では、米国債と住宅ローン担保証券(MBS)を購入するのは正しい対処法ではないとし、このような環境下で金融当局は一時的な物価上昇に影響力を持つものの、完全雇用と持続的インフレに対する影響力はそれほどないと分析したという。

当局の資産購入が一因の債務増大が、最終的に経済を危険にさらす可能性にも言及したとFTは報じた。

原題:

Fed’s Rosengren Would Support Start to Tapering in Fall: FT(抜粋)