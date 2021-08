ＮＺ中銀、利上げの年内開始見通し示唆－18日は0.25％で据え置き

ニュージーランド(NZ)準備銀行(中央銀行)は18日、オフィシャル・キャッシュレート(OCR)が年内に引き上げられる見通しを示唆する予測を公表した。新型コロナウイルスの感染拡大が抑えられれば、利上げが差し迫っている状況が示された。

NZ中銀はこの日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレート(OCR)を過去最低の0.25%に据え置くことを決定した。

ブルームバーグが調査したエコノミスト24人中20人はこの日の0.25ポイント利上げを予想。3人が据え置きを予測し、1人は0.5ポイントの利上げを見込んでいた。

NZ中銀の声明の主な内容は次の通り。

キャッシュレート引き上げのメリットを協議

ロックダウン(都市封鎖)と不透明感考慮し、金利据え置きを決定

NZ中銀の予測、22年2QにOCRが1.15%に上昇する見通し示す

刺激のさらなる縮小は最も後悔が少ないスタンス



