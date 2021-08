【米国市況】Ｓ＆Ｐ500種が１カ月ぶり大幅安、景気懸念－ドル上昇

17日の米株式相場は下落。S&P500種株価指数は約1カ月ぶりの大幅安となった。新型コロナウイルスの感染再拡大を食い止めようと一段の対策が講じられる中、世界的な景気回復の勢いが失速するとの懸念が強まった。

米国株はS&P500とダウが6日ぶり反落-ナスダック続落

米国債は小動き、10年債利回り1.26%

ドル全面高、対円では109円台後半-逃避需要

NY原油、4日続落-景気回復懸念やドル高で

NY金は小反落、ドル上昇で上げを消す

パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長はタウンホール会議で、米金融当局の「強力なツール」には限界があると発言。新型コロナウイルス感染症(COVID19)の流行はしばらく収束しない可能性が高いとの見方も示し、コロナ禍前の経済には戻らないと述べた。来週はワイオミング州ジャクソンホールでカンザスシティー連銀主催の年次シンポジウムが開催される。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種は前日比0.7%安の4448.08。ダウ工業株30種平均は282.12ドル(0.8%)下げて35343.28ドル。ナスダック総合指数は0.9%下落。

S&P500種は6営業日ぶりに反落。 テスラやフェイスブックが下げたほか、決算が市場予想を下回ったホーム・デポも大きく売られた。中国当局が同国大手企業に対する締め付けを強化したのを受け、米国で上場する中国株が再び売り圧力にさらされ、アリババグループや百度(バイドゥ)、JDドットコム(京東)が値下がりした。

米国債相場は小幅に高安まちまち。7月の 米小売売上高は一部の市場予想よりは小幅な減少にとどまったものの、リスク資産に売りが広がったことが背景。ニューヨーク時間午後4時17分現在、10年債利回りはほぼ変わらずの1.26%。

ニューヨーク外国為替市場では、ドルが主要通貨に対して全面高。月半ばのポジション調整に伴う買いが入ったほか、米経済指標でむらのある景気回復が示唆されたことが背景。相対的に逃避先と見なされる通貨が買われ、スイス・フランや円も、ドルを除く他の主要通貨の大半に対して上昇した。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.5%上昇。ドルは対円で0.3%高の1ドル=109円58銭。ユーロは対ドルで0.6%安の1ユーロ=1.1712ドル。

ニューヨーク原油先物相場は、3月以来最長となる4営業日続落。ドルの上昇や、不均一な景気回復を示す米経済指標が重しとなった。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物9月限は70セント(1%)安の1バレル=66.59ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント10月限は48セント安の69.03ドル。

プライス・フューチャーズ・グループのシニア市場アナリスト、フィル・フリン氏は「米国の指標は中国よりは状況が良いことを示している」が、中国と「周辺地域の動向は市場へのインパクトが大きい」と語った。16日に発表された中国の小売売上高など各種 指標は、経済活動の予想以上の鈍化を示した。

ニューヨーク金先物相場は小反落。朝方は上昇していたが、米経済指標が強弱まちまちだったことで景気回復の不均一さが意識され、ドルが上値を伸ばした。金はそれを受けて上げを消した。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.1%安の1オンス=1787.80ドルで終了。

原題: Stocks Suffer Worst Drop in a Month; Dollar Climbs: Markets Wrap(抜粋)

Treasuries End Mixed With Curve Flatter as Risk Appetite Wanes(抜粋)

CORRECT: Haven Bid and Rebalancing Flows Spur Dollar Gains(抜粋)

Oil Posts Longest Run of Losses Since March as Recovery Falters(抜粋)

Gold Erases Gains as Dollar Firms After Mixed U.S. Economic Data(抜粋)