オーストラリア準備銀行(中央銀行)の3日の政策決定会合では、公衆衛生面のさらなる悪いニュースが景気回復の一段と著しい後退を招きかねない事態に対応し、政策委員会は行動する用意があるとの認識で一致した。17日公表された 議事要旨で明らかになった。

決定会合では、債券購入プログラムのテーパリング(段階的縮小)を予定通り行うことを確認。政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標は過去最低の0.10%に据え置き、3年国債の利回り目標も0.10%前後のまま維持された。

議事要旨の他の主な内容は次の通り。

政策委は極めて緩和的な政策に引き続きコミット

デルタ株感染拡大で下期の経済見通しは非常に不透明

感染拡大が抑制されれば景気は素早く回復すると予想

住宅関連の借り入れの動向を注視している

