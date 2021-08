ボストン連銀総裁、強い雇用統計なら９月テーパリング発表支持

米ボストン連銀のローゼングレン総裁は16日、連邦準備制度が進めている資産購入について、「再び力強い雇用統計の発表があれば、9月にテーパリング(段階的縮小)のプログラム開始の準備が整ったと発表することを支持するだろう」と述べた。

ローゼングレン総裁はCNBCテレビとのインタビューで、インフレについては当局の目標に達したと指摘。米労働市場は9月の連邦公開市場委員会(FOMC)会合までに当局の目標に達する可能性が高いとした。新型コロナウイルスのデルタ変異株の流行が労働市場を減速させ始めているかどうかは引き続き明らかな疑問だが、「これまでのところそうした状況は見られない」と述べた。

ボストン連銀のローゼングレン総裁 Photographer: Paul Yeung/Bloomberg

セントルイス連銀のブラード総裁やダラス連銀のカプラン総裁、カンザスシティー連銀のジョージ総裁など複数の米金融当局者は早ければ9月21、21両日開催のFOMCでのテーパリング開始を求める考えを示している。

17日にタウンホール会議で発言するパウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長や、クラリダFRB副議長らはテーパリングに動くのを検討する前にさらなる進展を見極めたい姿勢を示唆している。

今年のFOMCで投票権を持たないローゼングレン総裁は10月か11月に購入縮小を開始するのが適切だろうと述べ、「12月より後まで確かに待ちたくはない」と発言。さらに、住宅ローン担保証券(MBS)と米国債の購入を同額縮小し、2022年半ばまでにテーパリングを終了することを支持する考えをあらためて表明した。

また、資産購入のテーパリングと利上げの基準は異なるとも述べ、5.4%の失業率は完全雇用とみなせないと話した。

来年のインフレ率が2.1%か2.2%より加速した場合は、さらなる利上げについて考える理由になろうが、同総裁はこうした展開を予想していないと語った。

