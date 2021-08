中国テクノロジー株下落、ゲームへの批判再び－テンセントは3.5％安

16日の香港株式市場で中国のテクノロジー銘柄が下落。国営メディアによるオンラインゲームへの批判が再び高まったことに反応した。

売上高の約3分の1をゲーム関連が占める テンセント・ホールディングス(騰訊)は3.5%値下がり。ネットイース(網易)やビリビリ(嗶哩嗶哩)はそれぞれ3.9%と7.7%下落。両社とも昨年の売上高のうち少なくとも45%はモバイルゲームが占めた。ハンセンテック指数は2.6%下落し、約3週間ぶりの安値となった。

中国国営ラジオ、オンラインゲームへの監視強化求める-論説で当局に

中国国営ラジオの中央人民放送(CNR)は14日、オンラインゲームが歴史を歪曲(わいきょく)しないよう中国当局が規制を強化すべきだと訴えた。中国政府による国内テクノロジーセクターへの締め付けで、ハンセンテック指数は2月の高値から40%超値下がりしている。

京華山一の調査責任者、キャスター・パン氏は「この業界の今後の方向性は、ここから変わるかもしれない。投資家は弱気シナリオを織り込みつつある」と指摘した。

原題:China Tech Stocks Hit by Salvo of Criticism Over Games(抜粋)