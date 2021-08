中国７月の新築住宅価格、半年ぶりの低い伸び－当局の抑制策が影響

中国の7月の新築住宅価格は、2カ月連続で伸びが鈍化した。当局が住宅価格の高騰を抑えるさらなる措置を講じた。

国家統計局が16日発表した主要70都市の新築住宅価格(政府支援住宅除く)は前月比0.3%上昇と、半年ぶりの低い伸びにとどまった。前月は同0.41%上昇だった。

中国当局が価格上昇を抑える措置を強化したことを受け、住宅市場は落ち着き始めている。韓正副首相は先月、不動産セクターを短期的な景気浮揚の手段として用いるべきでないとの認識を示した。

政府の介入が比較的少ない中古住宅市場の7月の価格上昇率は0.11%と、昨年10月以来の低い伸びだった。

同日発表された1-7月の不動産投資・販売統計によれば、不動産開発投資が前年同期比12.7%増の8兆4900億元(約143兆円)。不動産販売額は同30.7%増の10兆6400億元、住宅販売額は同33.1%増の9兆6700億元だった。

原題: China Home Prices Grow at Slowest Pace in Six Months After Curbs、China Jan.-July Property Sales +30.7% Y/y to 10.64 Tln Yuan(抜粋)