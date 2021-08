華融資産管理、中国中信集団が筆頭株主となる可能性－報道

中国国有の不良債券受け皿会社、中国華融資産管理を巡り、中国中信集団(CITICグループ)が筆頭株主になる方向で交渉している。リスク・イベントドリブン・アンド・ディストレスト・インテリジェンス(REDD)が16日、事情に詳しい2人の関係者を匿名で引用して報じた。国務院が再編案を承認したという。

REDDによると、規制当局に提出された最新案の下で華融は中信集団の子会社になり、華融信託など7つの金融サービス部門は戦略的投資家に売却される可能性がある。

華融の200億ドル(約2兆1900億円)を超えるオフショア債の取り扱いを含め、計画実施のスケジュールおよびその他の詳細は依然不明だという。

ただ、中信集団は現場での華融資産管理のデューデリジェンス(資産査定)を完了したとREDDは報じている。

中信集団と華融はコメント要請に直ちに返答はしなかった。

原題:Citic In Talks to Become Huarong’s Largest Shareholder: REDD(抜粋)