自動運転の小馬智行が新たな資金調達検討、評価額80億ドルか－関係者

自動運転技術を手掛ける中国のスタートアップ、 小馬智行(ポニー・エーアイ)が新たな資金調達を検討しており、同社の企業価値が80億ドル(約8830億円)以上と評価される可能性もある。事情に詳しい関係者が明らかにした。

小馬智行は5億-10億ドルの調達を目指していると、非公開情報だとして関係者が匿名を条件に語った。同社は米国での株式公開を計画していたが、テクノロジー企業や国外上場に対する中国政府の締め付けでこの計画を保留にしているという。

小馬智行は昨年11月の資金調達ラウンド「シリーズC」で約2億6700万ドルを 集め、評価額が約53億ドルに膨らんでいた。

関係者によれば、協議はまだ初期段階にあり、新たな資金調達の詳細は変わる可能性もあるほか、米上場計画を後に再開することもあり得る。小馬智行の担当者はコメントを控えた。

原題:Pony.ai Said to Seek Funds at $8 Billion Value Amid Listing Halt(抜粋)