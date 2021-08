米国、「恣意的」に拘束された全外国人の即時釈放を要求－中国は反論

ブリンケン米国務長官は11日、中国の裁判所がスパイ罪で起訴されていたカナダ国籍のマイケル・スパバ被告に有罪判決を言い渡したことを非難した。同被告の拘留は政治的動機によるものだとし、中国で「恣意(しい)的」に拘束されている全ての外国人の即時釈放を求めた。

同長官は「外国政府に対する影響力を行使するため個人を恣意的に拘束するというやり方は全く受け入れられない」とする 声明を発表。「人間を交渉の切り札と決して利用すべきではない」と指摘した。

中国遼寧省丹東市の中級人民法院(地裁)は11日、スパバ被告に懲役11年の有罪判決を言い渡したことを明らかにした。華為技術(ファーウェイ)の最高財務責任者(CFO)、孟晩舟被告の米国への身柄引き渡しを巡りバンクーバーで審理が進められており、この判決はタイミング的に中国がカナダ側に圧力をかけようとしているものと受け止められている。

ワシントンにある中国大使館は、スパバ被告への有罪判決に関する米国の主張を拒否するとの声明を発表。同被告および同じくスパイ罪で起訴された元カナダ外交官のマイケル・コブリグ被告を「恣意的に拘束」したと中国を批判する米国は是非を混同しており、カナダで「恣意的な拘束」下にある孟被告の身柄引き渡し要求を撤回すべきだと論じた。

原題: U.S. Demands China Release Canadians in Huawei-Linked Case、China Calls U.S. Comments on Spavor Judicial Interference(抜粋)