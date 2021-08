ＳＦ連銀総裁、回復の強さ踏まえ年末までにテーパリング開始も－報道

米サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)とのインタビューで、米経済の回復の力強さを踏まえ、連邦準備制度が年末までに超緩和的な金融刺激策の巻き戻しを開始する可能性があると述べた。

デーリー総裁は11日、雇用回復が進んで個人消費が引き続き好調な状況にあって、家計や企業の活動の力強い回復は今後も勢いを増すだろうと指摘。「われわれが重視する主要変数で進行中の改善や今秋について、私はとても楽観的かつポジティブな見方を維持している」と話した。

その上で、「それは私にとって、米経済に定期的に講じている緩和レベルの巻き戻しについて、議論の開始が適切であることを意味し、その出発点はもちろん資産購入だ」と語った。デーリー総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)の投票権メンバー。

連邦準備制度は一定期間の平均で2%のインフレ目標と最大限の雇用に向けて「一段の顕著な進展」があるまで米国債と住宅ローン担保証券(MBS)の購入を続ける方針を表明しており、デーリー総裁は年末もしくは2022年初めまでにこうした目安を達成する公算が大きいとの見方を示した。

連邦準備制度の複数の当局者は経済見通しへの主要なリスクとして、新型コロナウイルスのうち感染力が高いデルタ株の流行を挙げているが、総裁は「全体として、回復が損なわれることはないと考える」とし、米経済への打撃は限定的なものにとどまる公算が大きいとの認識を明らかにした。

原題:Fed’s Daly Says May Start Asset Purchase Tapering by Yr End: FT(抜粋)