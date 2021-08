アトランタ連銀総裁、インフレ率は「長期的に」２％目標に落ち着く

米アトランタ連銀のボスティック総裁はインフレ率について、時間をかけて目標の2%に落ち着くとの見通しを示した。雇用の最大化という金融当局の責務は、性急な利上げはしないことを意味すると述べ、最近のインフレ高進は一過性のもののようだと指摘した。

ボスティック総裁は9日、シャトークア・インスティテューションで講演。講演原稿によると、「連邦公開市場委員会(FOMC)はもはや、『過熱気味の』労働市場が最終的にインフレにつながるとの懸念を理由に予防的な利上げを実施することはない」と言明。「インフレ高進の問題が発生し、それが持続する可能性が高いことを示すデータが実際に示されない限り、労働市場については成り行きにまかせるだろう。それが雇用の最大化という長期的な目標に向けた進展につながり得ると考える」と述べた。

同総裁は「景気がパンデミックの下降局面から回復するにつれて、インフレ率が2%を上回っているのは明白だ。しかし上昇の大半は時間とともに落ち着くはずの要因にあおられている。そのため、インフレは長期的には平均して目標近くになるとみている」と語った。

ボスティック総裁は今年のFOMC会合で議決権を有している。

