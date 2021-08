米政府がＯＰＥＣプラスに増産要請へ、ガソリン高に対応－ＣＮＢＣ

米政府はガソリン価格高騰に対応するため、石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」に生産水準の引き上げを求める意向だ。米経済専門局CNBCが報じた。

これに反応して原油先物は下落。CNBCによれば、バイデン米政権の当局者は既にOPECの中心国であるサウジアラビアに接触している。米国側は、OPECプラスが計画している減産縮小のペースは遅過ぎると考えているという。

OPECプラス8月から毎月40万バレルずつ増産-UAEにサウジ譲歩

CNBCが入手した文書によれば、サリバン米大統領補佐官(国家安全保障問題担当)は、「米国は関連するOPECプラス加盟国と価格設定における競争市場の重要性についてやりとりしている」とし、「競争のあるエネルギー市場は信頼できる安定したエネルギー供給を保証するものであり、OPECプラスは景気回復を支えるためにさらなる行動が必要だ」と論じた。

ロンドン時間午前11時32分現在、ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物9月限は1.2%下落し、1バレル=67.50ドル。ロンドンICEの北海ブレント10月限は1.1%安の同69.88ドル。

原題:White House Will Call on OPEC+ to Boost Oil Production: CNBC、 Oil Falls After Report of U.S. Call For OPEC to Boost Output(抜粋)