シカゴ連銀総裁、年内に一段と顕著な進展予想－テーパリング目安巡り

米シカゴ連銀のエバンス総裁は10日、連邦準備制度による資産購入のテーパリング(段階的縮小)開始の目安に言及し、「恐らく年内に『一段と顕著な進展』が見える段階に達すると私は予想している。それが来年にずれ込むとは思わない」と語った。

エバンス総裁はメディアとの討論会で記者団に対し、12月の連邦公開市場委員会(FOMC)で判断が行われれば、来年には「それが実際に開始されるかもしれない」と発言。テーパリングに関する決定の前に「さらに数回の雇用統計を見てみたい」との考えを明らかにした。

同総裁は「幾つかの雇用統計を見ることになると思う。景気に対する自信が強まるだろう。雇用は良くなり、財政面の支援が引き続きプラスに働くと考える。だがインフレについて私がより強い確信を感じるには、今後数年にわたり過去10年と異なる動きをする必要があるだろう」と述べた。

エバンス氏は「最終的にテーパリングを決定する場合は、われわれが購入してきたやり方に比例して縮小するのが良かろう」との見解を示した。

同氏は今年のFOMCで投票権を持つ。

原題:Fed’s Evans Says He Expects Substantial Progress Later This Year(抜粋)