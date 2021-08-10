合格率は過去最低、コロナ影響か－ＣＦＡ証券アナリスト試験レベル３

投資に関する国際資格の認定を行う世界的な団体ＣＦＡ協会が実施した同協会認定証券アナリスト（ＣＦＡ）試験で、最終段階であるレベル３の合格率が過去最低となった。新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）が試験対策に大きく影響した。

ＣＦＡ協会によれば５、６月に実施したレベル３試験の合格率は42％と、同試験を開始した1963年以降で最も低かった。今回初めてコンピューター方式が採用された。ペーパー方式で最後だったのは昨年12月の試験で、合格率は56％だった。

レベル１、２も同様に合格率は低かった。ＣＦＡによればコロナ禍で試験日が変更されたことに伴い、受験対策に影響が出た結果、全レベルで合格率が落ち込んだ。

Epic Fail Pass rate for CFA Level III exam plunges to 42%, lowest in exam history Source: CFA Institute

原題： CFA Pass Rate Slumps to Record Low as Pandemic Disrupts Studying（抜粋）