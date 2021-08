中国恒大、新エネルギー車と不動産サービス部門の一部売却で協議中

中国の不動産開発大手、 中国恒大集団は新エネルギー車( NEV)部門、 中国恒大新能源汽車集団および不動産サービス部門、 恒大物業の一部売却について、投資家と協議していることを明らかにした。両部門はいずれも香港に上場している。

同社は香港取引所に提出した資料で、協議には「複数の独立した第三者投資家」が関与していると説明した。具体的な計画や正式な合意には至っていないという。

中国恒大は資産と子会社持ち分の売却で資金繰り難をしのごうとしているが、銀行の慎重姿勢や納入業者への未払い、係争などについての報道がここ数週間、投資家の不安をあおっている。

中国恒大の人民元建て社債、購入に制限-再編の準備か

格付け会社も中国恒大の信用力を疑問視。S&Pグローバル・レーティングは5日、中国恒大の格付けを2段階引き下げ、ジャンク級(投機的水準)の中でも特に低い「CCC」とした。S&Pによる中国恒大の格下げは2週間足らずで2度目だった。フィッチ・レーティングスやムーディーズ・インベスターズ・サービスも同様に格下げしている。

中国恒大を2段階格下げ「CCC」に、2週間足らずで2度目-S&P

売却協議についての報道を受け、10日の香港市場で恒大新能源汽車と恒大物業の株価は上昇した。

原題:Evergrande in Talks to Sell Stakes in EV, Property Services (1)(抜粋)