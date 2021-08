中国輸出、７月に伸び鈍化－アジアのデルタ株拡大などリスク増大

中国の輸出は7月に伸びが鈍化し、市場予想を下回った。中国経済の回復が今年下期に新たな圧力に直面するとの懸念が強まった。

税関総署が7日発表した7月の輸出はドル建てで前年同月比19.3%増。エコノミスト予想中央値は20.0%増だった。6月は32.2%増。

一方、輸入は前年同月比28.1%増加。エコノミスト予想の中央値は33.3%増、前月は36.7%増だった。この結果、7月の貿易黒字は565億8000万ドル(約6兆2400億円)となった。

中国の輸出は今年上期を通じて力強く回復した。世界各地で新型コロナウイルスの感染抑制のための制限措置が徐々に解除され需要を下支えしたためだ。しかしこの数カ月はデルタ変異株がアジアで広がり、サプライチェーンが脅かされるなど貿易リスクが高まっている。

7月の中国製造業購買担当者指数(PMI)では、新規輸出受注指数(訳注: 中国製造業PMI、7月も低下-下期の景気回復はより安定ペースかの6段落参照)が3カ月連続で低下。当局者は比較対象になる昨年下期が好調だったことも挙げて、今年後半の貿易の伸びが鈍化する可能性があると警告している。

一方、輸入は現在も続く内需回復や一次産品の値上がりが追い風となり7月も力強い伸びを示した。

原題: China Export Growth Slows in July as Global Risks Cloud Outlook、China July Exports Rise 19.3% Y/y in Dollar Terms; Est. 20.0%(抜粋)

