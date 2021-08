東京五輪で変わるＳＮＳ活用術、選手は投稿で収入アップのチャンス

五輪参加者の広告活動を定めた規則が緩和されたことで、開催の期間中、選手らはソーシャルメディア(SNS)を通じて個人スポンサーのウエアや洗剤といった商品を 宣伝することが可能になった。だが、運用の新しいガイドラインが複雑過ぎることなどで、ビジネスとしての妙味はそれほど大きくないのが実情だ。

オリンピック憲章で定める肖像権使用規則 「ルール40」は、以前は五輪期間中に参加選手が、公式スポンサー以外の広告に出ることを禁止していた。国際オリンピック委員会(IOC )が2019年に変更し、公式スポンサー以外でも、一定の規制の下で選手の肖像が使用できるようにした。

これに伴って、東京大会から選手らは個人スポンサー企業の商品を宣伝することが可能になった。ポルトガル三段跳びのパトリシア・マモナ選手は自身のインスタグラムで ネスレのシリアルを 勧め、台湾の重量挙げの郭婞淳選手は 台湾モバイルを宣伝する。ルール緩和は選手らの新しい収入源となっている。

パトリシア・マモナ選手(8月1日)

東京大会でガイドラインが緩和されたことは、IOCと選手間の力関係が変わりつつあることを意味する。ソーシャルメディアがテレビのような旧メディアをしのぐようになり、いまや多くの選手自身がIOCに対抗するほどの影響力を持つ世界的ブランドへと成長した。

デロイトで東南アジアにおけるスポーツビジネスグループの責任者を務めるジェームズ・ウォルトン氏は規則変更について、「五輪のブランディングの主な部分を選手が担うようになった事実を容認するものだ」と指摘。ジャマイカの元短距離選手ウサイン・ボルト氏を例に挙げ、「20年前にはボルト選手ではなく五輪にブランド力があったが、今やボルト選手の投稿によって逆に五輪のブランド価値が引き上げられ得るようになった」と述べた。

ウサイン・ボルト選手(2016年のリオデジャネイロ五輪)

複雑なルール

しかし、運用のガイドラインをどうするかは、各国オリンピック委員会に委ねられている。国ごとに違うことが手続きを複雑にし、結果としてスポンサー候補の企業を敬遠させてしまう。選手らにとっても、一獲千金のチャンスを逃しかねない。

ベルギーのスポーツマネジメント会社 ウィー・アー・メニの共同設立者キム・バンダーリンデン氏は、この複雑さが「企業が選手のスポンサーになろうという意欲を失わせている」と話す。

大会期間中はSNSへの選手らの投稿も厳しく管理される。選手らが、個人スポンサー企業に感謝の意を表したり、新しいスポンサー契約を結んだりすることは認められている。だが、投稿の際には、各国オリンピック委員会の許可が必要だ。また、取り上げるブランドが五輪や代表チームの公式スポンサー企業でない限り、五輪や代表チームに言及したり、五輪マークを使用したりできない。

ルールの矛盾

選手のソーシャルメディアのフォロワー数が急増する一方で、無観客かつテレビ視聴率低下の中で開催されているだけに、規則変更が運用面で限界にきていることは明らかだ。 フェイスブックのSNS分析ツール「クラウドタングル」によると、8月4日現在、選手のインスタグラムのフォロワー数は、競技が始まってから計4900万人増えた。

IOC広報担当のマーク・アダムス氏は、IOC収入の90%はスポーツや選手に再配分されているため、「ルール40」は必要だと話す。ただ、東京大会の終了後には、ルールがどう機能しているかや、選手が満足しているかを確認するための見直し作業が行われる可能性が高いと明かす。

スポーツビジネスの関係者からは懐疑的な声も出る。サンフランシスコにあるベイカー・ストリート・アドバタイジングのスポーツマーケティング担当者ボブ・ドーフマン氏は、「IOCは大会ごとに少しずつ規制を緩めるだろう。だが公式スポンサーという100万ドル規模の価値を手放すことはあり得ない」と話した。

原文 Olympians Can Finally Earn Their Own Money on Social Media(抜粋)