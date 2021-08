イスラエルはイラン国内への攻撃の準備ができている。ガンツ国防相が5日、現地のニュースウェブサイトが報じたインタビューの中の質問に答えて語った。

ガンツ氏はイスラエルがイラン国内を攻撃する準備が整っているかと問われ、「イエス」と回答した。

さらに、場合によってはイランを含む多方面との衝突に対する準備もできているのかとの問いにも肯定の答えを返したが、イスラエルは自国の能力を高め続けなければならないと付け加えた。

原題:

Israel Is Prepared to Attack in Iran, Gantz Says: Ynet(抜粋)