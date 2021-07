中国共産党政治局、国外上場の監督制度を改善する方針－新華社

中国は国外上場の監督制度を改善する方針だ。30日開催された共産党中央政治局会議で決定された。

国営新華社通信の報道によると、今年7-12月(下期)の中国経済について協議するため習近平総書記(国家主席)が会議を主宰。監督制度の改善でどのような措置を講じるかは、具体的に言及されていない。

党中枢の25人から成る中央政治局はまた、商品価格と供給を安定させると表明し、住宅価格の安定も促した。

Recovery Steadies China's on-quarter growth momentum picks up in second quarter Source: National Bureau of Statistics

7月に開かれる中央政治局会議では通常、1-6月(上期)の経済動向を総括し、年内残り期間の優先的な政策課題を設定する。民間の教育産業やテクノロジー、不動産などの業界に対する規制面の締め付けを当局が強め、金融市場を揺るがせた後だけに、会合の重要性が増していた。

原題: China’s Politburo Vows Support for Economy, More IPO Oversight、China’s Politburo Vows Support for Economy, More IPO Oversight(抜粋)