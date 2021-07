30日の中国株式相場は反落。今週は中国当局による規制上の締め付け強化の織り込みを投資家が余儀なくされている。

本土のCSI300指数は一時1.8%下落。消費者関連銘柄やヘルスケア株の下げが目立っている。

中国、「資本に乗っ取られた」教育産業見直し-モデル転換不可避

香港のハンセン指数は1%を超える下落。 アリババグループが一時5.2%安。フードデリバリー美団の下落率は6%を超える場面もあった。テンセント・ホールディングス( 騰訊)は一時3.7%安。ハンセンテック指数は一時3.9%下落した。

原題:

China Stocks Slip as Traders Price a New Reality in Wild Week(抜粋)