ミレニアル世代に人気の株式取引アプリを運営する米 ロビンフッド・マーケッツは上場初日の29日、初値を付けた後に急落。一時は公開価格比で12%安の33.35ドルまで売られた。

初値は公開価格と同じ38ドルだった。公開価格は仮条件レンジの下限で決定され、21億ドル(約2300億円)規模の新規株式公開(IPO)となっていた。

原題: Robinhood Loses More Ground in Trading Debut After Muted IPO、Robinhood Slumps Below IPO Price in Market Debut, Falls 12% (1)(抜粋)