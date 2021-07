米 アップルは、4本立ての起債を実施する。事情に詳しい関係者が明らかにした。

償還期限が最も長いのは40年債で、米国債に対する上乗せ利回りは1.15ポイントになる可能性があるという。この関係者は、詳細は非公開だとして匿名を条件に語った。

起債で調達した資金は、自社株買いや配当支払い、設備投資、買収などに利用される見通し。

関係者によると、起債の幹事はバークレイズ、ゴールドマン・サックス・グループ、バンク・オブ・アメリカ(BofA)が務める。

原題:Apple Kicks Off U.S. Coporate High-Grade Bond Sale in Four Parts(抜粋)