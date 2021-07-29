米金融当局、混乱に備え常設レポファシリティー設置－国内外２本立て

米金融当局、混乱に備え常設レポファシリティー設置－国内外２本立てAlex Harris
-
短期金融市場におけるバックストップの役割を果たす
-
金利は当初、最低25ｂｐに設定－19年から検討進める
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は28日、金融政策の効果的な実行と市場の円滑な機能を支えるため、国内と国外の２本立ての常設レポファシリティーの設置を発表した。短期金融市場におけるバックストップの役割を果たす。
国内向けファシリティーは米国債や政府機関債、政府支援機関（ＧＳＥ）保証付きの住宅ローン担保証券（ＭＢＳ）などを対象に翌日物レポを日々実施するもので、オペの規模は最大5000億ドル（約54兆9000億円）。カウンターパーティーはプライマリーディーラー（政府証券公認ディーラー）などからスタートし、やがて預金金融機関にも拡大する。
国外向けファシリティーは、外国の公的機関との間で必要に応じて翌日物レポを実施。ニューヨーク連銀で保管されている米国債を対象とする。カウンターパーティーごとの当初の限度額は600億ドル。
金利は当初、最低25ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）に設定される。
連邦準備制度では、短期金利の突然の急上昇などの事態を防ぐため、常設レポファシリティー設置について2019年から検討が進められてきた。
ＦＯＭＣ、テーパリングへと経済は｢進展した｣－その時期はまだ先 (2)
原題：
Fed Establishes Domestic and Foreign Standing Repo Facilities、Fed Takes Big Step Toward Preventing More Repo-Market Blowups（抜粋）