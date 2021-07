米電気自動車(EV)メーカー、テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)は、同社が14億7000万ドル(約1600億円)相当のビットコインを保有している計算になるというツイッターの投稿に 反応し、「われわれはそれほど多くのビットコインを持っていないが、近い数字だ」とツイートした。

ツイッターのユーザーがこれより先、テスラは4万2069ビットコインを保有し、6月30日の相場終値(3万5040ドル)に基づいて計算すると、約14億7000万ドル相当だと 投稿していた。

原題:

Musk Says Tesla Has ‘Close’ to $1.47b Worth of Bitcoin(抜粋)