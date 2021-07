ソフトバンクグループは配車サービスの滴滴出行への投資損失を穴埋めするため、保有するウーバー・テクノロジーズ株の一部を売却する。CNBCが複数の関係者を引用して 伝えた。

CNBCによると、ソフトバンクは持ち分の約3分の1に当たるウーバー株4500万株を売却した。

ブルームバーグが事情に詳しい関係者1人を引用して伝えたところでは、21億ドル(約2310億円)相当のウーバー株4500万株のブロック取引がゴールドマンを通じて提示され、価格レンジは1株当たり44.15-46.14ドル。

