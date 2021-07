【米国市況】ナスダック反発、利上げは先とＦＲＢ議長－ドル下落

1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

28日の米株式市場では、ナスダック総合指数が反発。S&P500種株価指数はほぼ変わらずで引けた。米連邦公開市場委員会(FOMC)は政策金利をゼロ近辺で据え置いた。パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長は会合後の記者会見で、景気の 進展にもかかわらず、利上げは「ずっと先だ」との考えを示した。

米国株はナスダックが反発、S&Pほぼ変わらず-ダウ続落

米国債は上昇、10年債利回り1.23%

ドル下落、FRB議長発言受け-対円では109円台後半

NY原油は反発、米在庫が急減-需要期のピークに

NY金スポット、FOMC声明発表直後に一時下落

大型ハイテク銘柄中心のナスダック100指数も反発。売上高が市場予想を上回ったグーグル親会社 アルファベットが同指数の上昇に大きく寄与した。S&P500種はFOMCの声明発表後に上昇していたが、取引終了間際に上げを消した。ダウ工業株30種平均は続落。マクドナルドが決算発表後に売られたことが重しになった。通常取引終了後の時間外取引で、フェイスブックが下落。売上高の伸びが年内に減速するとの見通しを示した。

S&P500種は前日比0.1%未満下げて4400.64。ダウ平均は127.59ドル(0.4%)安い34930.93ドル。ナスダック総合は0.7%上昇。

米国債相場はFOMC声明発表後に下落したが、取引終盤に上げに転じた。ニューヨーク時間午後4時59分現在、10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%) 下げて1.23%。一時は1.27%に上昇する場面もあった。

堅調な企業決算を背景に業績回復への信頼は高まっているが、新型コロナウイルスのデルタ変異株感染拡大や金融引き締めの可能性による世界成長への脅威を巡って、市場では神経質な動きが続いている。FOMCはインフレについて、長期の2%目標を下回る状況が長く続いてきているとの文言を繰り返した。

AXSインベストメンツのグレッグ・バサク最高経営責任者(CEO)は「経済は目標へ徐々に近づいているが、金融政策の重要な変更を正当化するほど並外れたデータはまだない」と指摘。「その結果、市場は短期的に不安的な状態が続く見通しだ。残りの決算発表や今後の主要な経済指標、世界的なコロナ感染対策の進展ペースが主な材料になる」と述べた。

外国為替市場では、ドル指数が3営業日続落。パウエルFRB議長は資産購入を縮小するための目標である「一段の顕著な進展」はまだ遂げていないとの考えを示した。原油や主要商品指数の上昇を追い風に、主要10通貨ではノルウェー・クローネとカナダ・ドルの上げが目立った。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は、0.2%低下。ドルは対円では0.1%高の1ドル=109円91銭。ユーロは対ドルで0.2%上昇の1ユーロ=1.1845ドル。

ニューヨーク原油先物相場は反発し、2週間ぶりの高値を付けた。米エネルギー情報局(EIA)の週間統計で原油の在庫が昨年1月以来の水準に減少したほか、ガソリンと留出油の在庫減少も示され、夏季ドライブシーズン中の健全な需要を示唆した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物9月限は、前日比74セント(1%)高の1バレル=72.39ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント9月限は26セント高の74.74ドル。

ニューヨーク金スポット相場はFOMC声明発表直後に下落。FOMCは労働市場とインフレについて、大規模資産購入を縮小するための前提条件に向けて進展したと指摘した。

スポット相場は声明発表直後に一時0.4%下げたが、午後3時41分現在では0.5%上昇。声明発表前に取引を終えたニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は前日比0.1%未満高い1オンス=1804.60ドル。

原題: Stocks Rise, Bonds Turn Higher as Fed Holds Rates: Markets Wrap(抜粋)

Treasuries Rise to Session Highs After Erasing Post-FOMC Decline(抜粋)

Dollar Drops After Powell Says Ways to Go to Taper: Inside G-10(抜粋)

Oil Climbs as U.S. Supplies Tumble in Peak Demand Season(抜粋)

Gold Wavers as Fed Sees Progress Toward Conditions for Tapering(抜粋)