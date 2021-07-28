シンガポールのＧＩＣ、モリソン買収でフォートレスの陣営に参加

シンガポールのＧＩＣ、モリソン買収でフォートレスの陣営に参加Deirdre Hipwell
英大手食料品小売りチェーンのウィリアム・モリソン・スーパーマーケッツの買収合戦でシンガポールの政府系ファンド（ＳＷＦ）が、63億ポンド（約9620億円）の買収案を提示した米投資会社フォートレス・インベストメント・グループ率いる投資家連合に加わる。
28日の発表によれば、シンガポール政府投資公社（ＧＩＣ）傘下のカンボーン・ライフ・インベストメントが、米資産家コーク一族およびカナダ年金制度投資委員会（ＣＰＰＩＢ）とともにフォートレスのグループに加わる。
ＧＩＣはすでにモリソンに少額を出資しており、今回の株式非公開化を後押しするためモリソン株３％を１億ポンドで追加取得する計画。買収額の約51％はフォートレスが出資し、ＣＰＰＩＢが31％を提供、コーク一族の複合企業コーク・インダストリーズの不動産部門が15％を出す。
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原題：Singapore Wealth Fund Joins Fortress’s Bid for Morrison (1)（抜粋）