28日の金融市場で暗号資産(仮想通貨)ビットコインが続伸。年初来で最長の連騰へと向かっている。

ロンドン時間正午時点で、ビットコインは5.7%上昇の4万206ドル。上昇は8日連続で、一時は上昇率が6.1%に達した。イーサなど他の仮想通貨も買われ、ブルームバーグ・ギャラクシー・クリプト指数を押し上げた。

デジタル資産デリバティブ取引所、デルタ・エクスチェンジのパンカジ・バラニ最高経営責任者(CEO)は27日付のリポートで、「現在のモメンタムは強い」と述べ、ビットコインは4万5000ドルも視野に入っているとしつつ、5万ドルの明確な突破は「極めて難しい」との見方を示した。

原題: Bitcoin Eyes Longest Winning Streak in 2021 Amid Crypto Rebound、Bitcoin Rises 5.7% to $40,206; XRP Up 14% (抜粋)