ジョンソン英首相は米国と欧州連合(EU)からイングランドへの渡航の受け入れを28日に承認する見通しだ。協議について説明を受けた政府当局者らの話として、英フィナンシャル・タイムズ紙が報じた。

ロンドンが旅行先としてEUに負ける恐れがあることから、スナク財務相ら閣僚が首相に進言したと報道

引用された当局者の1人によると、「早ければ来週にも発効する可能性がある」

原題:

England Set to Allow Double Vaccinated U.S. and EU Tourists: FT(抜粋)