米民間調査機関のコンファレンスボードが発表した7月の米消費者信頼感指数は、129.1に上昇した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は123.9だった。前月は128.9(速報値127.3)に上方修正された。

統計表

原題:Consumer Confidence in U.S. Unexpectedly Rises for Sixth Month(抜粋)