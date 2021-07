欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのホルツマン・オーストリア中銀総裁は、ECBの新たな金利ガイダンスについて疑問を感じていたと明らかにした。

同総裁はCNBCとのインタビューで、緩和的な政策を維持するが、必要に応じて金利を変更する用意があると市場に伝えた方が正直だったと思うと語った。ECBは声明で基調的インフレ指標や不動産価格に具体的に言及することが望ましかったとも述べた。

政策委は9月に最新の経済予測に基づいて政策を協議するとし、パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)の将来について決定するのは時期尚早だと指摘した。

原題:

ECB’s Holzmann Says He Had Reservations on ECB Policy Guidance(抜粋)