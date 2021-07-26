フィリップス、最大1950億円規模の自社株買いを発表－向こう３年で

フィリップス、最大1950億円規模の自社株買いを発表－向こう３年でWilliam Wilkes
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４－６月売上高は前年同期比6.4％増、調整後ＥＢＩＴＡも大幅増
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通期の調整後ＥＢＩＴＡ利益率、60ｂｐの改善を見込む
オランダのロイヤル・フィリップスは26日、最大15億ユーロ（約1950億円）規模の自社株買いプログラムを発表した。人工呼吸器などの医療機器を手掛ける同社の４－６月（第２四半期）決算は増収増益となった。
発表資料によれば、同社は７－９月（第３四半期）からの３年間に発行済み株式の最大４％の買い戻しを目指す。
４－６月期の売上高は前年同期比6.4％増の42億3000万ユーロ。調整後ＥＢＩＴＡ（利払い・税金・償却控除前利益）は５億3200万ユーロと、前年同期の３億9000万ユーロから増えた。
調整後ＥＢＩＴＡ利益率は12.6％と、280べーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）改善した。通期の調整後ＥＢＩＴＡ利益率については、60ｂｐの改善を予想。従来は60－80ｂｐの改善を見込んでいた。
原題：Philips Announces $1.8 Billion Share Buyback Program、Philips Sees FY Margin Improvement at Lower End Of Range (1)（抜粋）
原題：
Philips Announces $1.8 Billion Share Buyback Program（抜粋）