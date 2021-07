英政府はフランスからの渡航者に隔離を義務付ける旅客制限を来週解除する可能性が高い。複数の匿名の関係者からの情報を引用し、英紙タイムズが報じた。南アフリカ由来のベータ変異株の脅威が抑制されたと政府当局者は認識しているもようだ。

同紙によれば、英政府は各国・地域からの入国時のルールを定める「信号システム」を見直し、フランスを「アンバープラス」リストから外す見通し。関係者が同紙に語ったところでは、英国でまん延するデルタ株がより速いペースで広がり、欧州では今後数週間以内にベータ株をしのぐと予想される。

感染拡大ペースの加速にもかかわらず、スペインとギリシャがアンバープラスリストに加えられる可能性は低いという。

原題:U.K. May Drop Quarantine Rules on Travel From France: Times(抜粋)