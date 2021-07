香港で事業活動を行うリスクについて米国が企業に警告を発したことを受け、中国当局は報復として米国の個人7人に制裁を科すと表明した。中国外務省が23日遅くに声明で発表した。

それによると、制裁対象となるのはロス前商務長官や米議会の米中経済安全保障審査委員会(USCC)のキャロリン・バーソロミュー委員長、国際人権擁護団体ヒューマン・ライツ・ウオッチのソフィー・リチャードソン氏、中国問題に関する米連邦議会・行政府委員会(CECC)の元スタッフディレクター、ジョナサン・スタイバーズ氏ら。

原題:

China Imposes Sanctions Against U.S. Over H.K. Warning (1)(抜粋)