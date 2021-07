カナダの自動車部品メーカー、 マグナ・インターナショナルは22日、スウェーデンの自動運転車テクノロジー企業 ヴィオニアを1株当たり現金31.25ドルで買収することで合意したと発表した。ヴィオニアの株式価値を38億ドル(約4190億円)と評価する取引となる。

ブルームバーグのデータによると、買収額はヴィオニア株の22日終値に約57%上乗せした水準。両社の取締役会は全会一致で取引を承認しており、2021年末近くに売買が完了する見通し。

