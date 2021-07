南ア中銀、年内の利上げ見通し後退－暴動とコロナ第３波で社会が動揺

南アフリカ共和国の中央銀行は、年内の利上げ見通しを後退させた。同国では死者を出した 暴動や、新型コロナウイルスの感染第3波で社会が動揺している。

南ア準備銀行(中央銀行)の金融政策委員会(MPC)は政策金利を過去最低の3.5%で維持した。クガニャゴ総裁が22日のオンライン記者会見で明らかにした。5月と同じく、5人の委員全員が据え置きを支持した。

同中銀の四半期予測モデルによると、今年末時点で想定される政策金利は3.79%と、前回会合の4.07%から低下した。このモデルは、今年10-12月(第4四半期)と来年の各四半期での利上げも示唆している。

1-3月(第1四半期)の予想を上回る成長を受け、今回の会合では経済成長予測の上方修正も見込まれていたが、先週の暴動もあり、中銀は今年の成長率予想を4.2%で維持した。

原題:South Africa Turns Less Hawkish on Key Rate After Riots (1)(抜粋)