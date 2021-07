シャーマン米国務副長官は25日から26日まで中国を訪問する。米国務省が21日発表した。

同省の声明によれば、シャーマン副長官は天津で王毅外相ら中国当局者と会談する。米国が中国の行動について深刻な懸念を抱いている分野ならびに両国の利益が一致する分野を議論するという。

