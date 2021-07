中国の米国産品輸入は6月にわずかに加速したが、中国政府が米国側に約束した購入目標を満たす水準を引き続き大きく下回っている。

中国税関総署のデータに基づくブルームバーグの算出によると、中国は6月に製品・農産物・エネルギー商品110億ドル(約1兆2100億円)相当を米国から輸入した。

米中両政府は2020年1月に第1段階の通商合意に調印。この合意に盛り込まれた中国輸入目標の達成に向けた進捗(しんちょく)率は6月末時点で44.4%にとどまっている。

イエレン財務長官、前政権の対中貿易合意の成果に疑念-NYタイムズ

Sisyphean Trade Target China nowhere near achieving targets for imports of U.S. goods Source: Bloomberg calculations based on Chinese customs data

原題:China Still Far Behind to Buy Agreed Amounts of U.S. Goods(抜粋)