米証券取引所運営会社ナスダックは米銀 シティグループ、ゴールドマン・サックス・グループ、モルガン・スタンレーと合弁会社を設立し、未上場企業の株式を扱うプラットフォームを立ち上げる。

ナスダックの20日発表によれば、ナスダック・プライベート・マーケットがナスダックから分離され、新たな合弁会社に加わる。米銀3行に加えてSVBファイナンシャル・グループから戦略的投資を受ける。

ナスダックは、合弁会社が株式非公開企業に流動性を提供する上でナスダック・プライベート・マーケットが既に持つテクノロジーや顧客との関係などは強力な礎になると説明した。

原題:Nasdaq Teams With Citi, Other Banks on Private-Stock Marketplace(抜粋)