ＵＢＳの４－６月利益、予想上回る－資産250億ドル拡大

スイスの銀行 UBSグループの4-6月(第2四半期)決算は、市場予想を上回る利益となったほか、ウェルスマネジメント部門で手数料収入を生む新規資産が250億ドル(約2兆7400億円)増加した。顧客活動の広がりや相場上昇から恩恵を受けた。

4ー6月の純利益は20億ドルと、アナリスト予想(13億ドル)を上回った。プライベートバンキング・資産運用事業の投資資産は前期比4%増の約4兆5000億ドル。ウェルスマネジメント部門の経常的な手数料収入は前年同期比30%増加し、取引ベースの利益は16%増加した。

同行は投資銀行業務からより安定的なウェルスマネジメント事業に軸足を移したが、その後、ラルフ・ハマーズ最高経営責任者(CEO)は相場上昇や顧客需要から恩恵を受けている。

ラルフ・ハマーズCEO

一方、発表資料によると、UBSは7ー9月(第3四半期)については、顧客の活動が4-6月よりも活発でなくなるなど、収入が季節要因の影響を受けるとの見通しを示した。

原題: UBS Profit Beats Estimates as Bank Adds $25 Billion in Assets、UBS Sees Lower Client Activity Levels in 3Q vs 2Q(抜粋)